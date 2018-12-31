Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции задержали 345 участников протестов

Комментариев: 4
Под стажу заключен 281 участника акции протеста "желтых жилетов", прошедшей 5 января в Париже.
Протесты во Франции: задержаны почти 350 человек
Протесты во Франции: задержаны почти 350 человек

Число задержанных по итогам манифестаций движения "желтых жилетов" 5 января во Франции составило 345 человек, из них 281 был заключен под стражу. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на последние данные МВД страны в понедельник, 7 января.

"Задержано 345 человек, из них 281 взят под стражу", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Также "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, протест, задержание, акции протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
flacon9havi    07.01.2019, 18:09
Оценка:  0
flacon9havi
У Хранції цапські справи. баярського потрібно терміново викликати.
flacon9havi    07.01.2019, 18:08
Оценка:  0
flacon9havi
Хранція у небезпеці !
flacon9havi    07.01.2019, 18:07
Оценка:  0
flacon9havi
баярського потрібно терміново викликати.
flacon9havi    07.01.2019, 18:06
Оценка:  0
flacon9havi
цапські справи. Хранція у небезпеці! баярського потрібно терміново викликати.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь