Во Франции задержали 345 участников протестов

Под стажу заключен 281 участника акции протеста "желтых жилетов", прошедшей 5 января в Париже.

Протесты во Франции: задержаны почти 350 человек

Число задержанных по итогам манифестаций движения "желтых жилетов" 5 января во Франции составило 345 человек, из них 281 был заключен под стражу. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на последние данные МВД страны в понедельник, 7 января.

"Задержано 345 человек, из них 281 взят под стражу", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Также "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.

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