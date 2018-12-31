Талибы напали на КПП в Афганистане: 21 погибший

Боевики Талибана напали на контрольно-пропускные пункты в двух разных частях провинции Бадгис, которая находится на границе с Туркменистаном.

В столкновениях были убиты более 15 боевиков Талибана espresso

Боевики Талибана напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, - погиб 21 человек. Об этом заявили местные власти, сообщает Reuters в понедельник, 7 января.

"Боевики движения Талибан штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственной ополчения", - говорится в сообщении.

По словам главы провинциального совета Бадгис, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, еще девять человек получили ранения.

Как отметил представитель губернатора провинции, в столкновениях были убиты более 15 боевиков Талибана и еще 10 - получили ранения.

Ранее на севере Афганистана террористы организации Талибан совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели 21 полицейского.

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