Папа Римский обеспокоен ситуацией на Донбассе

Глава Святого престола заявил о "новых тревожных событиях в Черном море", пообещав продолжать гуманитарные проекты.

Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины, сообщает DW. В длящемся уже пять лет конфликте в последнее время произошли "новые тревожные события в Черном море", указал понтифик в понедельник, 7 января, в ходе новогоднего приема дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле.

Глава Римско-католической церкви призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта" и выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

"С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", - подчеркнул Папа Римский.

Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.

Ранее Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира.

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