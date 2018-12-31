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В МИД назвали причину крушения судна у Турции

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В результате сильного удара волны судно под флагом Панамы не выдержало, разломалось и начало тонуть.
Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун
Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун

Крушение грузового судна у берегов Турции произошло из-за удара волны. Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в эфире 112 Украина в понедельник, 7 января.

"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", – отметил Кирилич.

Напомним, шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна у берегов Турции.

 

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Теги: смерть, Турция, судно, моряки, жертвы, кораблекрушения, кораблекрушение, пострадавшие, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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