В МИД назвали причину крушения судна у Турции

В результате сильного удара волны судно под флагом Панамы не выдержало, разломалось и начало тонуть.

Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун

Крушение грузового судна у берегов Турции произошло из-за удара волны. Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в эфире 112 Украина в понедельник, 7 января.

"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", – отметил Кирилич.

Напомним, шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна у берегов Турции.

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