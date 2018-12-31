В Греции из-за непогоды объявили режим ЧП
В результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения - температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля. Проливные дожди и снегопады, обрушившиеся на север и запад Греции, осложнили повседневную жизнь в этих регионах.
В результате сильного снегопада на полуострове Халкидики объявлен режим ЧП, температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля.
Из-за гололеда запрещено движение по ряду дорог Македонии и Фракии, в школах некоторых районов Греции отменили занятия.
Также непогода повредила ЛЭП в Салониках, также возникли перебои в железнодорожном сообщении.
В ближайшее время повышения температуры воздуха в Греции не ожидается.
Напомним, жертвами непогоды в Греции уже стали как минимум трое человек.
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