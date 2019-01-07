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Трамп выступит с обращением к народу США

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Американский лидер анонсировал обращение к нации из-за ситуации на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп объявил, что во вторник, 8 января, выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (4 утра среды, 9 января)", - отметил американский лидер. 
 
 
Ранее официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что в четверг, 10 января Трамп посетит границу с Мексикой.
 
По ее словам, он встретится с теми, кто находится "на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса". 
 
Напомним, президент США заявил, что поскольку Конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.
 
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Мексика, обращение, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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