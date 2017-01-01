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Корабль ВМС США проведет учения в Черном море

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USS Fort McHenry прибыл в порт Констанца. Через три дня он проведет совместные учения с румынским фрегатом King Ferdnand.
USS Fort McHenry
USS Fort McHenry
navy.ro

Десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба ВМС Румынии.

"Выйдя из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат King Ferdinand проведут серию совместных учебных мероприятий в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря", - говорится в сообщении.

Отметим, представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс указал, что нахождение американского десантного корабля в Черном море не нарушает международное право. 
 
"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать", - заявил Рейнс, слова которого приводит издание Navy Times.
 
Напомним, 6 января USS Fort McHenry вошел в Черное море. Пресс-служба ВМС США в Европе уточнила, что корабль перебросили для обеспечением безопасности в регионе.
 
В начале декабря прошлого года СМИ сообщили, что США готовятся к отправке корабля в Черное море в ответ на действия России в Керченском проливе.

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Теги: США, Черное море, судно, корабль, Румыния, ВМС, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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