Корабль ВМС США проведет учения в Черном море
USS Fort McHenry прибыл в порт Констанца. Через три дня он проведет совместные учения с румынским фрегатом King Ferdnand.
Десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба ВМС Румынии.
"Выйдя из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат King Ferdinand проведут серию совместных учебных мероприятий в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря", - говорится в сообщении.
Отметим, представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс указал, что нахождение американского десантного корабля в Черном море не нарушает международное право.
"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать", - заявил Рейнс, слова которого приводит издание Navy Times.
Напомним, 6 января USS Fort McHenry вошел в Черное море. Пресс-служба ВМС США в Европе уточнила, что корабль перебросили для обеспечением безопасности в регионе.
В начале декабря прошлого года СМИ сообщили, что США готовятся к отправке корабля в Черное море в ответ на действия России в Керченском проливе.
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