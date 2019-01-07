Белый дом проверяет законность введения режима ЧП

Юристы изучают законность инициативы Дональда Трампа о введении в США чрезвычайного положения для обеспечения финансирования стены на границе с Мексикой.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что юристы Белого дома изучают законность инициативы президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 7 января, передает CNN

По словам Пенса, Трамп еще не решил, нужно ли вводить чрезвычайное положение. По словам Пенса, Трамп еще не решил, нужно ли вводить чрезвычайное положение.

Он отметил, что президент пригласил представителей Демократической партии на переговоры чтобы прекратить временную приостановку работы правительства, которая произошла из-за разногласий о размере средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Также вице-президент подчеркнул, что администрация предпочла бы решить спорный вопрос при участии законодателей. "Я не вижу причин, по которым Конгресс не мог бы засучив рукава работать (с нами) вместе, чтобы найти принципиальный компромисс по поводу настоящего кризиса - ситуации на нашей южной границе", - указал Пенс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet