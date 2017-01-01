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Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали девять человек

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Австрию и Германию замело снегом, в результате непогоды в странах погибли не менее девяти человек.
Европа в плену снега
Европа в плену снега
Trthaber

В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек, сообщает Bild.
 
По словам спасателей, что это число, скорее всего, будет расти в течение недели.
 
Ранее из-за угрозы схода лавин был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Объявлен четвертый уровень лавинной опасности.
 
В районе Мисбах объявлен режим ЧС из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти всю неделю. Толщина нового снега может достигнуть двух метров, что угрожает обрушением некоторых зданий.

Австрию засыпало снегом
 
Напомним, в результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения.

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Теги: снегопады, Германия, Австрия, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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