Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали девять человек

Австрию и Германию замело снегом, в результате непогоды в странах погибли не менее девяти человек.



В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек, сообщает

В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек, сообщает Bild

По словам спасателей, что это число, скорее всего, будет расти в течение недели.



Ранее из-за угрозы схода лавин был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Объявлен четвертый уровень лавинной опасности.







Австрию засыпало снегом

В районе Мисбах объявлен режим ЧС из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти всю неделю. Толщина нового снега может достигнуть двух метров, что угрожает обрушением некоторых зданий.

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