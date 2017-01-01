Ким Чен Ын тайно приехал в Китай – СМИ

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл 7 января в Китай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

Ким Чен Ын находится с тайным визитом в Китае twitter.com/opendprk



Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство

Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая.



Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet