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Ким Чен Ын тайно приехал в Китай – СМИ

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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл 7 января в Китай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.
Ким Чен Ын находится с тайным визитом в Китае
Ким Чен Ын находится с тайным визитом в Китае
twitter.com/opendprk

Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.
 
Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая. 
 
Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. Белый дом приступил к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения встречи двух политиков.

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Теги: Китай, визит, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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