Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп не может найти нового главу Пентагона

Комментариев: 0
Два кандидата на кресло главы Министерства обороны отказались принять предложение Дональда Трампа.
Трамп не может найти нового министра обороны
Трамп не может найти нового министра обороны


Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске нового главы Пентагона. Два человека отказались занять эту должность после отставки Джеймса Мэттиса, сообщает Politico.

По данным издания, Трамп предлагал занять кресло главы Минобороны бывшему сенатору-республиканцу от Аризоны Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину, который часто консультирует президенты. Последнего уже рекомендовали на этот пост в 2016 году, но тогда он тоже отказался.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Исполняющим обязанности главы Пентагона временно назначен первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, Минобороны, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь