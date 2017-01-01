Трамп не может найти нового главу Пентагона

Два кандидата на кресло главы Министерства обороны отказались принять предложение Дональда Трампа.



Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске нового главы Пентагона. Два человека отказались занять эту должность после отставки Джеймса Мэттиса, сообщает Politico.

По данным издания, Трамп предлагал занять кресло главы Минобороны бывшему сенатору-республиканцу от Аризоны Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину, который часто консультирует президенты. Последнего уже рекомендовали на этот пост в 2016 году, но тогда он тоже отказался.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Исполняющим обязанности главы Пентагона временно назначен первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

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