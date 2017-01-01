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СМИ: США перебросили в Сирию дополнительные войска

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Для проведения операции по выводу американского контингента из Сирии в страну были направлены сотни военных.
США перебросили часть войск в Сирию
США перебросили часть войск в Сирию


В Сирию могут быть дополнительно направлены несколько сотен военнослужащих США для безопасного проведения операции по выводу американского контингента из стран. Об этом в понедельник, 7 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Для транспортировки людей и оборудования могут понадобиться дополнительные самолеты и вертолеты, а также иные средства.

По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2 тысяч человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами. В их число входят курдские отряды самообороны YPG, которые один из членов НАТО  –  Турция – считает террористическими.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ

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Теги: США, армия, военные, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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