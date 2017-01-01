Названы виновники "акустических атак" на дипломатов США на Кубе
По мнению ученых, звуки так называемых "акустических атак" на дипломатов совпадают со стрекотанием сверчков.
Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.
Профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Дзапата из британского университета и американский исследователь Александр Стубб пришли к выводу, что обнародованные ранее якобы звуки "акустических атак" до мельчайших деталей – по продолжительности, частоте повторения импульсов и энергетическому спектру – совпадают со стрекотанием сверчков.
Ученые также определили вид сверчка – индийский короткохвостый.
Напомним, власти США утверждают, что на Кубе с 2016 по 2017 год от "акустических атак" пострадали 24 дипломата. Американцы жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение координации. США возложили ответственность на Кубу и отозвали 60% сотрудников своего посольства. Власти Кубы отрицают проведение "акустических атак".
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