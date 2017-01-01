Названы виновники "акустических атак" на дипломатов США на Кубе

По мнению ученых, звуки так называемых "акустических атак" на дипломатов совпадают со стрекотанием сверчков.

США обвиняют Кубу в "акустических атаках" на дипломатов



Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает

Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN

Профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Дзапата из британского университета и американский исследователь Александр Стубб пришли к выводу, что обнародованные ранее якобы звуки "акустических атак" до мельчайших деталей – по продолжительности, частоте повторения импульсов и энергетическому спектру – совпадают со стрекотанием сверчков.



Ученые также определили вид сверчка – индийский короткохвостый.



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