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США уничтожили 99% сил "Исламского государства" – Помпео

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки уничтожили сил 99% ИГ.
США ликвидировали 99% ИГ
США ликвидировали 99% ИГ
Getty Images


США уничтожили 99% сил террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента в понедельник, 7 января.

"Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" – сказал он, беседуя с журналистами.

"Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ

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Теги: США, ИГИЛ, Исламское государство, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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