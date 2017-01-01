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В баре Мексики произошла стрельба: семь погибших

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Стрельба произошла в баре в карибском прибрежном городе Мексики Плая-дель-Кармен. Злоумышленники не установлены.
В баре Las Virginias произошла стрельба
В баре Las Virginias произошла стрельба

В мексиканском городе Плая-дель-Кармен в понедельник, 7 января, в результате стрельбы в баре погибли семь человек. Об этом сообщает AP.

Стрельба произошла в баре Las Virginias.

"Шесть человек были найдены застреленными в баре, еще один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.

Еще один человек ранен, но ему удалось выжить.

Злоумышленники пока не установлены.

 

 

Ранее в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе, погибли три человека.

В центре Кельна произошла стрельба

 

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Теги: Мексика, фото, стрельба, убийство, жертвы, бар, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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