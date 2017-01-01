В баре Мексики произошла стрельба: семь погибших
Стрельба произошла в баре в карибском прибрежном городе Мексики Плая-дель-Кармен. Злоумышленники не установлены.
В мексиканском городе Плая-дель-Кармен в понедельник, 7 января, в результате стрельбы в баре погибли семь человек. Об этом сообщает AP.
Стрельба произошла в баре Las Virginias.
"Шесть человек были найдены застреленными в баре, еще один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.
Еще один человек ранен, но ему удалось выжить.
Злоумышленники пока не установлены.
Cмотрите фотогалерею: В баре Мексики произошла стрельба: семь погибших
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