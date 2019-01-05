Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австралии нашествие медуз: власти закрыли популярные пляжи

Комментариев: 0
Купающимся и серферам спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при входе в воду.
Пляжи на северо-востоке Австралии закрыли
Пляжи на северо-востоке Австралии закрыли

Популярные пляжи на северо-востоке Австралии закрыли в понедельник, 7 января, в связи с нашествием синих медуз, известных как португальские кораблики. Об этом сообщило общество спасения на водах штата Квинсленд. 

Как информирует телеканал ABC, с 1 декабря в Квинсленде медузы укусили более 18 тысяч человек. В прошлом году за этот же период было зафиксировано в три раза меньше случаев.

По словам эксперта Лайзы-Энн Гершвин, распространение португальских корабликов вызвано устойчивыми западными ветрами, которые гонят колонии медуз к побережью.

Ранее биологи раскрыли секрет движения медуз.

На берегу Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, медузы, Пляж, пляжи, медуза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь