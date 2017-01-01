В Беларуси засняли, как зубры отбились от стаи волков

Инцидент произошел в Беловежской пуще.

В Беларуси стадо зубров не испугалось нападения волчьей стаи и сплотившись прогнало хищников прочь.

Соответствующее видео опубликовало Радыё Свабода в Facebook.

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На видео видно, как снежной ночью голодные волки начали окружать стадо зубров и те от испуга начали сначала бежать, кто куда. Но вдруг, будто услышав сигнал вожака, вернулись назад и пошли в наступление на хищников.

Как сообщалось, в июле пограничники сняли, как белорусские кабаны-нелегалы сбежали в Литву.