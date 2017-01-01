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Во Франции вынесли около тысячи приговоров "желтым жилетам" - премьер

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что за все время беспорядков, которые устроили на улицах городов участники акций "желтых жилетов", задержаны около 5600 человек.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

С начала акций протестов "желтых жилетов" во Франции суд вынес свыше тысячи приговоров по делам, связанным с правонарушениями участниками митингов. Об этом в понедельник, 7 января, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает FrancetvInfo.

Всего с начала проведения акций протестов "желтых жилетов" полиция задержала порядка 5,6 тысяч человек.

"В общей сложности было вынесено более 1000 приговоров, с начала событий полиция провела 5,6 тысяч задержаний", - сказал премьер-министр.

Также он отдельно отметил, что злоумышленников, которые разрисовали Триумфальную арку, памятку истории и архитектуры, задержали. Их было 13 человек - всех поместили под стражу.

Ранее "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.

Во Франции задержали 345 участников протестов

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, Триумфальная Арка, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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