Военный корабль США зашел в черноморский порт

Сейчас судно остановилось в порту Румынии.

USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января c6f.navy.mil

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry прибыл в румынский порт Констанца в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

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USS Fort McHenry является первым американским кораблем, вошедшим в Черное море после случая с захватом украинских судов и взятием в плен моряков в Керченском проливе.

Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.

Стоит отметить, корабль, на борту которого могут размещаться около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Также корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

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Напомним, в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня. 22-я морская экспедиционная группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США.

Как сообщалось, 6 января десантный корабль США направился в Черное море.