Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военный корабль США зашел в черноморский порт

Комментариев: 1
Сейчас судно остановилось в порту Румынии.
USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января
USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января
c6f.navy.mil

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry прибыл в румынский порт Констанца в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

Читай также: Возле Турции на дно пошло судно с украинцами на борту: есть погибшие

USS Fort McHenry является первым американским кораблем, вошедшим в Черное море после случая с захватом украинских судов и взятием в плен моряков в Керченском проливе.

Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.

Стоит отметить, корабль, на борту которого могут размещаться около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Также корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Читай также: Глава ВМС Украины готов обменять себя на задержанных моряков

Напомним, в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня. 22-я морская экспедиционная группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США.

Как сообщалось, 6 января десантный корабль США направился в Черное море.

Поделись:
Теги: ВМС, США, корабль, судно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Катилин    08.01.2019, 10:06
Оценка:  0
Катилин
В 20 веке были немецкие интервенты, в 21 английские, французские и американские)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь