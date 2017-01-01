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На нефтяном танкере возле Гонконга произошел взрыв

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На борту корабля находились 22 человека, несколько из них после взрыва упали в воду.
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер (фото иллюстративное)
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер (фото иллюстративное)

На нефтяном танкере у берегов острова Ламма в Гонконге произошел взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом во вторник, 8 января, пишет South China Morning Post.

По предварительным данным, в результате взрыва часть людей упала в воду.

Спасателям удалось достать живыми из воды 21 человека. Всего на борту корабля находились 22 человека.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, в декабре на мальтийском танкере Athlos возле побережья Кипра произошел взрыв, пострадали двое моряков.

 

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Теги: нефть, взрыв, пожар, Гонконг, танкер, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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