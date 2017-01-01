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Tesla снизит цены на все свои авто

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Такое решение руководство Tesla приняло в связи с сокращением федеральных налоговых льгот в США для покупателей электрокаров.
Автомобили Tesla подешевеют на две тысячи долларов
Автомобили Tesla подешевеют на две тысячи долларов

Компания Tesla приняла решение о снижении цен на все свои автомобили на две тысячи долларов. Об этом во вторник, 8 января сообщает Укринформ со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что на такой шаг руководство Tesla пошло в связи с сокращением федеральных налоговых льгот в США для покупателей электрокаров.

Однако, рынок такое решения компании воспринял неодобрительно – акции Tesla сразу упали на 10%. Впрочем, к закрытию торгов их стоимость выровнялась до 6,8%.

Напомним, накануне основатель компании Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Tesla Inc приобрела крупный земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода за пределами США.

 

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Теги: автомобили, цены, электромобили, авто, Tesla Motors
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Источник: korrespondent.net

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