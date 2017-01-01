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В США больше не хотят участвовать в войнах, за которые не платят

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Трамп выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.
Трамп больше не хочет участвовать в неоплачиваемых войнах
Трамп больше не хочет участвовать в неоплачиваемых войнах
twitter.com/realDonaldTrump

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.

Об этом он заявил в своем Твиттере.

“Бесконечным Войнам, особенно тем, которые были развязаны из-за наших ошибок в суждениях много лет назад, и тем, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!“ - написал Трамп.

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Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки уничтожили сил 99% ИГ. 

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Теги: Трамп, Дональд, США, война
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