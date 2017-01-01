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В Китае мужчина напал на школьников: ранены 20 детей

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Трое детей начальной школы получили серьезные ранения. Злоумышленника задержали на месте.
Полиция задержала нападавшего
Полиция задержала нападавшего

Утром во вторник, 8 января в Пекине мужчина напал на учеников начальной школы, в результате чего были ранены 20 детей. Об этом сообщает ABCNews.

Отмечается, что трое детей получили серьезные травмы. Всего госпитализировали 20 школьников.

Мужчина был задержан на месте. Какое оружие он использовал, не сообщается. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреде прошлого года в Китае мужчина зарезал в школе семь человек.

А в ноябре машина врезалась в группу китайских школьников, пять человек погибли.

 

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Теги: Китай, школьники, нападение, задержание
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Источник: korrespondent.net

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