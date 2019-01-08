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В Германии жестоко избили депутата партии "друзей Путина"

Комментариев: 1
Франк Магниц госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
Франка Магница могли избить по политическим мотивам
Франка Магница могли избить по политическим мотивам
dw.com

Депутат бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) Франк Магниц подвергся нападению со стороны неизвестных.

Об этом накануне сообщили в местной полиции, передает DW.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел после обеда 7 января у здания театра Theater am Goetheplatz, неподалеку от исторического центра Бремена. Как уточнили в АдГ, лица всех троих нападавших были скрыты под масками.

В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.

Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Магниц входит в состав партии так называемых
Магниц входит в состав партии так называемых "друзей Путина"
dw.com

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Напомним, 3 января прогремел взрыв возле офиса АдГ в городе Дебельн. Никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

В тот же день вечером силовики задержали троих человек, подозреваемых в организации взрыва в Дебельне. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Германия, полиция, депутат, избиение, ФРГ, Бундестаг, Бремен
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    08.01.2019, 11:49
Оценка:  0
ВыВсеВрети
нужно так сильно любить деньги пу?!
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