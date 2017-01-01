Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Хакерская атака на немецких политиков: задержан подозреваемый

Комментариев: 0
Полиция Германии задержала молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков, а также краже их личных данных.
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке
Getty Images

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Spiegel.

Отмечается, что по подозрению в хакерской атаке задержан двадцатилетний мужчина из региона Средний Гессен. Он живет с родителями.

По данным агентства DPA, подозреваемый уже сознался в содеянном.

Напомним, в Германии хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов. Были опубликованы, в частности, данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. 

Позже сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам в рамках расследования дела провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: хакеры, Германия, киберпреступник, политики, личные данные, задержание, киберпреступность, кибератака, подозреваемые, хакерская атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь