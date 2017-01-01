Хакерская атака на немецких политиков: задержан подозреваемый

Полиция Германии задержала молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков, а также краже их личных данных.

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке Getty Images

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Spiegel.

Отмечается, что по подозрению в хакерской атаке задержан двадцатилетний мужчина из региона Средний Гессен. Он живет с родителями.

По данным агентства DPA, подозреваемый уже сознался в содеянном.

Напомним, в Германии хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов. Были опубликованы, в частности, данные кредитных карт и номера мобильных телефонов.

Позже сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам в рамках расследования дела провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн.

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