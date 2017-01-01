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В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших

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Авария произошла на железнодорожной станции в столице. На данный момент известно о троих погибших.
Спасатели эвакуируют пострадавших
Спасатели эвакуируют пострадавших
twitter.com/Abramjee

В столице Южно-Африканской Республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и около 200 человек пострадали, сообщает местная служба неотложной медицинской помощи в Twitter.

Отмечается, что авария произошла утром 8 января на станции Mountain View.

 

Напомним, в прошлом году в Египте столкнулись два поезда, в результате 19 человек погибло.

Также в Австрии столкнулись пассажирские поезда, десятки пострадали.

 

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Теги: видео, фото, поезда, ЮАР, столкновения, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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