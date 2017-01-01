В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших

Авария произошла на железнодорожной станции в столице. На данный момент известно о троих погибших.

В столице Южно-Африканской Республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и около 200 человек пострадали, сообщает местная служба неотложной медицинской помощи в Twitter.

Отмечается, что авария произошла утром 8 января на станции Mountain View.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.

Напомним, в прошлом году в Египте столкнулись два поезда, в результате 19 человек погибло.

Также в Австрии столкнулись пассажирские поезда, десятки пострадали.

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