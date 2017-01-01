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Турция закрыла пролив Босфор из-за плохой погоды

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Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта нефти и зерна из портов Черного моря.
Пока невозможно спрогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив
Пока невозможно спрогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив
gac.com

Власти Турции с 10:50 по Киеву во вторник, 8 января, закрыли пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение портового оператора GAC Shipping Turkey.

Отмечается, что пока невозможно спрогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта нефти и зерна из портов Черного моря. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Напомним, в сентябре 2018 года Турция ввела новые правила транзита через проливы Босфор и Дарданеллы с учетом повышенного риска. В частности, число нефтяных танкеров и других опасных грузовых судов, проходящих через турецкие проливы, в последние годы резко возросло.

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Теги: Турция, судно, корабль, корабли, транзит, пролив, Босфор
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Источник: korrespondent.net

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