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Крушение судна у Турции: поднято тело погибшего украинца

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Поисковые работы продолжаются, отметил посол Украины в Турции.
Турецкие спасатели оказывают помощь морякам
Турецкие спасатели оказывают помощь морякам

Береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции. Об этом во вторник, 8 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в соцсети Тwitter.

Он отметил, что поисковые работы сил береговой охраны продолжаются.

Сибига также сообщил, что пострадавших украинских моряков в больнице посетил губернатор города Самсун Осман Каймак.

 

 

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

 

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Теги: Турция, моряки, украинцы, украинец, кораблекрушение, погибшие, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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