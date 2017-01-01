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В Грузии подтвердили десять смертей от "свиного гриппа"

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В Минздраве также отметили, что пока показатели заболеваемости не приблизились к эпидемиологической отметке.
H1N1 - подтип вируса гриппа А
H1N1 - подтип вируса гриппа А
allWomens

В Грузии на данном этапе лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А). Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе во вторник, 8 января. Ранее сообщалось о шести подтвержденных смертей от "свиного гриппа".

В Минздраве также отметили, что пока показатели заболеваемости не приблизились к эпидемиологической отметке.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что сегодня в одной из клиник города Гори предположительно от вируса H1N1 скончалась еще 22-летняя женщина.

По данным журналистов, за последние дни в Поти в различные медицинские учреждения с симптомами гриппа обратились за медицинской помощью более 1400 человек.

Ранее был зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1).

 

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Теги: вирусы, Грузия, смерть, Вирус, болезнь, свиной грипп, свиной грипп вирусы
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Источник: korrespondent.net

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