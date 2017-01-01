В Перу подросток на один день стал министром

После принесения присяги мальчик будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.

Двенадцатилетний перуанец Хесус Мамани Рамос на один день стал министром развития и социальной интеграции страны. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба министерства в своем канале в Twitter.

В рамках социальной программы "Вместе Перу" были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Мамани Рамос заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, после чего министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу.

На церемонии принятия присяги присутствовала мама мальчика, а также дети, участвующие в программе.

Министр заверила, что у Хесуса плотная повестка, он будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.

Jes'us Mamani Ramos de 12 a~nos jur'o como ministro de Desarrollo e Inclusi'on Social por un d'ia. La madre del menor junto a ni~nas y ni~nos de familias usuarias de @MidisJuntos de otras provincias fueron testigo de la ceremonia que encabez'o la titular del #MIDIS, @lilarosahu. pic.twitter.com/og3LcNAX1x — MIDIS (@MidisPeru) 7 січня 2019 р.

Напомним, несколько лет назад мэром американского города стал трехлетний мальчик.

Ранее в США 13-летний мальчик вышел из комы после того, как его родители подписали согласие на донорство его органов.

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