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В Перу подросток на один день стал министром

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После принесения присяги мальчик будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.
Хесус Мамани Рамос стал министром
Хесус Мамани Рамос стал министром
twitter.com/MidisPeru

Двенадцатилетний перуанец Хесус Мамани Рамос на один день стал министром развития и социальной интеграции страны. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба министерства в своем канале в Twitter.

В рамках социальной программы "Вместе Перу" были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Мамани Рамос заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, после чего министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу.

На церемонии принятия присяги присутствовала мама мальчика, а также дети, участвующие в программе.

Министр заверила, что у Хесуса плотная повестка, он будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.

Напомним, несколько лет назад мэром американского города стал трехлетний мальчик.

Ранее в США 13-летний мальчик вышел из комы после того, как его родители подписали согласие на донорство его органов. 

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Теги: ребенок, подросток, Перу, министр
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Источник: korrespondent.net

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