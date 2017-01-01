Украинский моряк Новичков освобожден из иранской тюрьмы

Одессит, которому грозила смертная казнь, скоро вернется на Родину.

Украинский моряк Андрей Новичков вышел из иранской тюрьмы, ранее его подозревали в убийстве иранца.

Об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

“Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!“, - написал президент.

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Также Порошенко отметил, что было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука.

“Лично поблагодарил ее за устойчивую позицию и веру в решение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять свого родного человека. Это, пожалуй, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи“, - написал Порошенко.

Как сообщалось 26 декабря, дисциплинарная комиссия будет разбираться с адвокатами, которые в срок не подали апелляцию на арест россиянами четверых украинских военнопленных моряков.