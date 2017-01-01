Крушение судна у Турции: найдены еще два тела

В ближайшее время будет проведена процедура опознания, сообщил посол Украины в Турции.

Турецкие спасатели извлекли из воды тела двух человек, которые погибли в результате крушения судна. Об этом во вторник, 8 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в соцсети Twitter.

По его словам, турецкие спасатели в сложнейших погодных условиях нашли еще тела двух погибших. В ближайшие часы будет проведена процедура опознания.

"Консул работает на месте в Самсуне", - заявил Сибига.

Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання.Консул на місці в Самсуні працює — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

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