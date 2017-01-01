В Германии отпустили похитителя личных данных политиков

Задержанный по подозрению в краже данных немецких знаменитостей объяснил свои действия злостью на политиков.

Гражданин Германии, подозреваемый в масштабной краже и публикации в Twitter данных немецких политиков, заявил на допросе, что действовал в одиночку. Мотивом своих действий он назвал злость на политиков, вызванную их заявлениями и действиями. Об этом сообщил прокурор федеральной земли Гессен Георг Унгефук на пресс-конференции во вторник, 8 января.

По словам Унгефука, после признательных показаний 20-летний юноша был отпущен на свободу: так как угроза того, что он может попытаться скрыться от правосудия, отсутствует.

По данным прокуратуры, при обыске не было найдено материалов, свидетельствующих о связи подозреваемого с правыми радикалами.

Ранее Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) сообщило, что по подозрению в причастности к масштабной краже личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала 20-летнего мужчину из земли Гессен.

Источник: Русская служба DW

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