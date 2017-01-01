В Польше в ДТП столкнулись 6 фур и 11 легковых авто

В результате аварии есть пострадавшие.

На автомагистрали А1 вблизи города Лодзь (центр Польши) столкнулись 17 легковых и грузовых автомобилей. В результате крупной аварии пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Onet.pl.

По информации местной полиции, ДТП с участием шести грузовиков и 11-ти легковых автомобилей произошло в восемь утра (по киевскому времени). В результате аварии шесть человек были госпитализированы.

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В этом же районе через несколько километров дальше столкнулось еще три автомобиля. Однако, на этот раз никто не пострадал. Проезд транспорта в этом районе все еще затруднен, организовано объезды прилегающими автодорогами.

На автодорогах Польши, особенно на юге страны, сейчас сложная ситуация из-за интенсивных снегопадов.

С полуночи вторника для движения грузового транспорта (свыше 3,5 т) из-за интенсивных осадков снега закрыт проезд через чешско-польскую границу в районе пункта пропуска Харрахов-Якушице.

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