В Иране освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь

В ближайшие дни в Украину вернется одесский моряк Андрей Новичков, которому в Иране грозила смертная казнь.

В Иране освободили украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозила смертная казнь. В ближайшие дни он вернется на Родину, сообщил во вторник, 8 января, президент Петр Порошенко в Facebook.

"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка", - написал глава государства в соцсети.

Он также рассказал, что уведомил об этом бабушку моряка, которая ждала освобождения внука.

Как известно, одесский моряк Андрей Новичков был арестован в начале 2017 года по подозрению в убийстве иранского матроса, за что в Иране ему грозила смертная казнь. В частности, украинского моряка обвиняли в том, что он якобы бросил за борт иранского матроса, однако обвиняемый это отрицал, а свидетелей происшествия не было. Украинская власть вела переговоры с целью его освобождения.

Также сообщалось, что в Иране 33-летний украинский моряк Андрей Новичков, который содержится в тюрьме Тегерана, объявил голодовку из-за "необоснованности ареста".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet