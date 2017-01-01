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Малолетний сын губернатора Калифорнии выбежал на сцену и сорвал речь отца

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Двухлетний ребенок не желал слушать уговоры матери и старшего брата и оставался на сцене.

Во время первой речи губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома его двухлетний сын выбежал на сцену и прервал выступление. Об этом во вторник, 8 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что Ньюсом как раз говорил о поддержке семей и образовании для самых маленьких детей. Однако, вооруженный соской и пеленкой двухлетний Датч мгновенно переключил все внимание на себя.

Несколькими месяцами ранее танцующий ребенок сорвал телевизионный эфир.

А до этого дети вторглись в комнату ведущего BBC и сорвали ему прямой эфир. Ролик получил в Сети вирусную популярность.

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Теги: США, дети, Калифорния, видео, ребенок
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Источник: korrespondent.net

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