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Трамп: Переговоры с Китаем идут очень хорошо

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Накануне в Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем. Ранее страны договорились не вводить новые пошлины.
Трамп доволен торговыми переговорами с Китаем
Трамп доволен торговыми переговорами с Китаем
Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 января, заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".
 
"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал он в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.netторговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Однако, в начале декабря, США и Китай договорились не вводить новые пошлины.

Накануне в Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем.

 

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Теги: США, Китай, торговля, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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