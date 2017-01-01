Трамп: Переговоры с Китаем идут очень хорошо
Накануне в Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем. Ранее страны договорились не вводить новые пошлины.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 января, заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".
"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал он в Twitter.
Как сообщал Корреспондент.net, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.
Однако, в начале декабря, США и Китай договорились не вводить новые пошлины.
Накануне в Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем.
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