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СМИ: Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ

Комментариев: 2
Собор Элладской церкви уже в следующем месяцу года может признать Православную церковь Украины.
Архиерейский собор Элладской церкви рассмотрит дело о признании ПЦУ.
Архиерейский собор Элладской церкви рассмотрит дело о признании ПЦУ.
romfea.gr

Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины. Об этом сообщил греческий портал Оrthodoxia.info во вторник, 8 января.

Отмечается, что сегодняшнем заседании священного Синода Элладской церкви приняли решение передать на архиерейский собор рассмотрение дела о признании ПЦУ.

Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Уже на следующий день президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний внесли Томос в Софию Киевскую.

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Теги: Украина, церковь, Греция, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    08.01.2019, 17:15
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
сейчас рванет! Эллады нет, а где это и т.д.
Септемберг    08.01.2019, 18:02
Оценка:  0
Септемберг
Фонарик,так для законности признания надо признания всех Православных церквей.А РПЦ точно не признает.В результате у вас пшик фонарный получается.
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