СМИ: Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ

Собор Элладской церкви уже в следующем месяцу года может признать Православную церковь Украины.

Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины. Об этом сообщил греческий портал Оrthodoxia.info во вторник, 8 января.

Отмечается, что сегодняшнем заседании священного Синода Элладской церкви приняли решение передать на архиерейский собор рассмотрение дела о признании ПЦУ.

Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Уже на следующий день президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний внесли Томос в Софию Киевскую.

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