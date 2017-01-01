Кибератака в Германии. Пострадала даже Меркель

Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, журналистов и представителей шоу-бизнеса. Кто стоит за самой масштабной утечкой персональных данных в истории Германии?

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, известный актер Тиль Швайгер, и многие другие стали жертвами масштабной кибератаки.

Хакеры украли и опубликовали в интернете личные данные почти тысячи немецких политиков, знаменитостей и журналистов.

Полиция задержала 20-летнего парня из федеральной земли Гессен, по подозрению в сливе информации. Однако, немецкая пресса уверена, что без зарубежного вмешательства в этом деле не обошлось.

Корреспондент.net собрал информацию о громком скандале.

Что украли

Данные, опубликованные на аккаунте Twitter, содержали номера кредитных карт и мобильных телефонов, личные письма и копии удостоверений личности.

Опубликованная информация касалась всех крупнейших немецких партий, за исключением ультраправых AfD.

Публикация содержала номер факса, адрес электронной почты и несколько писем от Меркель. Однако представитель правительства позже отметил, что никакие секретные данные канцлера не попали в сеть.

Немецкое ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) знало о большой утечке личных данных немецких политиков и других известных людей за несколько недель до опубликования информации, однако не сообщило об этом в правоохранительные органы.

EPA

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) сообщило, что узнало об утечке данных только в ночь на 4 января, незадолго до того, как информация об утечке стала публичной.

В то же время глава BSI Арне Шенбом сообщил в интервью телеканалу Phoenix вечером 4 января, что ведомство знало об утечке еще в декабре и говорило о нем с отдельными депутатами, которых она коснулася.

Его признание вызвало критику в адрес BSI, поскольку некоторые депутаты, как отмечается, явно не были проинформированы.

"Я возмущен, что узнал об утечке данных с использованием средств массовой информации, хотя я являюсь членом комитета парламента по надзору за деятельностью разведки и по вопросам внутренних дел", - заявил в субботу представитель "Левых" Андре Ган.

Расследование

Немецкая федеральная полиция 6 января обыскала квартиру 19-летнего ИТ-работника в южном городе Хайльбронн в рамках расследования масштабной утечки данных в стране.

Полиция обыскала квартиру и домашний мусор Яна Шурляйна, который сейчас проходит в качестве свидетеля по делу, а также изъяла технические устройства.

7 января полиция Германии задержала 20-летнего парня из федеральной земли Гессен.

Подозревают, что именно он опубликовал в сети персональные данные сотен политиков и знаменитостей. Во время первых допросов он признался в содеянном.

Согласно предварительной информации, задержанный действовал в одиночку и не имел никаких связей с иностранными спецслужбами. Следователи вышли на него благодаря показаниям и "цифровым следам", которые парень оставил в интернете.

В воскресенье вечером полиция обыскала дом подозреваемого, который живет со своими родителями. К тому времени он успел уничтожить свой компьютер.

Мотивом своих действий на допросе хакер назвал злость на политиков, вызванную их заявлениями и действиями. По словам прокурора федеральной земли Гессен Георга Унгефука, после признательных показаний 20-летний юноша был отпущен на свободу: так как угроза того, что он может попытаться скрыться от правосудия, отсутствует.

По данным прокуратуры, при обыске не было найдено материалов, свидетельствующих о связи подозреваемого с правыми радикалами.

Была ли рука из-за границы?

Когда речь заходит о хакерских атаках на немецкие компьютерные сети, в Берлине непременно начинают говорить о "российском следе". Так было в 2015 году, когда оказалась взломанной внутренняя сеть бундестага, и в прошлом году - после атаки на компьютеры министерства иностранных дел.

Обе эти диверсии немецкие спецслужбы приписывают российским хакерам, близким к спецслужбам РФ. Вот и сейчас журналисты спрашивают, не идут ли сыщики из BKA и BSI по "российскому следу".

"Что касается исполнителей или поддержки, то на ум приходят такие страны, как Россия или Китай, - пишет газета Bild. - Россия, в частности, подозревается в организации множества хакерских атак на Германию в последние годы. Кроме того, нельзя исключать и сотрудничество России с правыми экстремистами в Германии".

Немецкая пресса также допускает - в порядке теоретических рассуждений - что хакеры выложили лишь часть добытых ими данных, и самые неприятные открытия ждут Германию впереди.

"Очевидно, данные понемногу собирались в течение длительного периода. Производились тщательные анализ и обработка данных. Как показывает опыт, нам стоит готовиться к худшему, к тому, что будет опубликовано еще больше информации", - сказал в разговоре с Bild эксперт из Национального центра кибербезопасности ФРГ.

"В этой связи в резерве у кукловодов атаки, возможно, имеются колоссальные ресурсы для шантажа. Обычно таким методом пользуются хакеры российской военной спецслужбы ГРУ, специализирующейся на кибервойне", - подчеркивает Bild.

Консультант по вопросам информационной безопасности и эксперт по хакерским атакам Рольф Вебер, тем не менее, предостерегает от преждевременных выводов. Однако и ему инцидент напомнил о привлекшем всеобщее внимание случае в США: хакерской атаке на Демократическую партию Хиллари Клинтон в преддверии президентских выборов в США в 2016 году. Тогда в ходе фишинговой атаки были украдены данные штаб-квартиры партии и, прежде всего, главы предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты.

Американские следователи, - напоминает Bild, - обвиняют в хищении данных Россию