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В Польше задержали украинца с гаубицей

Комментариев: 1
Гражданин Украины задержан. Следствие ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.
Элементы пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле
Элементы пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле

В пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие – гаубицу. Об этом накануне сообщил сайт polskatimes.pl.

"Элементы пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", – рассказал представитель Холмской районной прокуратуры Лех Вечэжа.

По его словам, украинец знал, что именно он перевозит и за что его задержали. Отмечается, что с помощью гаубицы можно уничтожать бронетехнику, включая танки.

Следствие по данному делу ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Ранее в пункте пропуска Дорогуск польские силовики обнаружили компоненты автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630 калибром 30 мм. Шестиствольную зенитную пушку советского производства перевозили две гражданки Украины.

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Теги: Украина, Польша, граница, оружие, украинец, Артиллерия, пушка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
direktor_b    08.01.2019, 17:34
Оценка:  -2
direktor_b
На заработанные деньги купил гаубицу и ехал родину защищать,отпустите пацана...
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