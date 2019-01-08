В Польше задержали украинца с гаубицей

Гражданин Украины задержан. Следствие ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

В пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие – гаубицу. Об этом накануне сообщил сайт polskatimes.pl.

"Элементы пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", – рассказал представитель Холмской районной прокуратуры Лех Вечэжа.

По его словам, украинец знал, что именно он перевозит и за что его задержали. Отмечается, что с помощью гаубицы можно уничтожать бронетехнику, включая танки.

Следствие по данному делу ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Ранее в пункте пропуска Дорогуск польские силовики обнаружили компоненты автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630 калибром 30 мм. Шестиствольную зенитную пушку советского производства перевозили две гражданки Украины.

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