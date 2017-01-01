Убийство студенток в Харькове: суд в Турции арестовал подозреваемого

Обвиняемый в убийстве Цокмез Гусну Цан переписывался в WhatsApp от имени одной из девушек с ее парнем и матерью.

Суд в Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве двух студенток в Харькове. Об этом сообщает Нацполиция во вторник, 8 января.

Отмечается, что сегодня советник посольства Турции в Украине по вопросам внутренних дел Хакан Сирали встретился с первым зампредседателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным. Входе встречи обсуждалось расследование двойного убийства в Харькове.

Сирали рассказал, что на суде задержанный признал свою вину. Сейчас суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Согласно турецкому законодательству злоумышленнику грозит пожизненный тюремный срок.

В свою очередь Комментарии.Харьков сообщают, что обвиняемый в убийстве харьковских студенток-турчанок Цокмез Гусну Цан переписывался в WhatsApp от имени одной из девушек – Букет Йылдыз – после ее смерти.

"Когда вошел, Букет разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вывал у нее телефон и начал ее убивать. Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что какая-то неразбериха. После того, как он (Цокмез – ред.) убил, он написал с ее телефона: "Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал", – рассказал изданию директор Харьковского представительства TUID (Союз турецко-украинских деловых людей) Фарид Алиев.

После этого убийца продолжал переписываться от имени Букет с ее новым парнем и с мамой.

"Мама была очень взволнована 1 января, а 2 января подняла бунт: С моей дочкой что-то произошло, она мне снится", – добавил Алиев.

По его словам, после этого знакомый студенток отправился проведать их, хотя родные девушек уже понимали – с ними приключилась беда.

Напомним, 3 января в Харькове в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Гражданки Турции учились на втором курсе Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник.

В полиции сообщили, что одним из участников убийства иностранок в Харькове мог быть уроженец Турции 1992 года рождения, который после преступления покинул территорию Украины.

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