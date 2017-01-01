Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аэропорт Лондона приостановил полеты из-за беспилотника

Комментариев: 0
Лондонский аэропорт Хитроу приостанавливал полеты самолетов из-за неопознанного беспилотного летательного аппарата.
Работу Хитроу парализовал неизвестный дрон
Работу Хитроу парализовал неизвестный дрон

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылет самолетов из-за неопознанного беспилотного летательного аппарата. Об этом во вторник, 8 января, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

"В качестве меры пресечения мы приостановили вылеты на время расследования. Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, примерно через полтора часа руководство аэропорта сообщило, что вылеты самолетов возобновлены, однако расследование продолжается.

Ранее в двух аэропортах Берлина сотрудники службы безопасности устроили забастовку, которая привела к нарушению рейсов.

Также сообщалось, что работа аэропорта Львова была нарушена в связи с тем, что самолет авиакомпании Turkish Airlines частично выкатился за пределы взлетной полосы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Лондон, полет, аэропорт, Великобритания, беспилотник, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь