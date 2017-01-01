Манафорт страдает от подагры и депрессии - адвокаты

Адвокаты подчеркнули, что Манафорт покидал тюрьму только для того, чтобы общаться с прокурорами и посещать суд. При этом часто по целым дням ему приходилось отвечать на вопросы следствия.

В связи с указанными фактами они выступают против действий спецпрокурора Роберта Мюллера, который на основании ряда обстоятельств обвинил Манафорта в даче ложных показаний.

По словам адвокатов, Манафорт мог действительно забыть те или иные обстоятельства или ошибиться в изложении событий, но это не значит, что он сознательно пытался ввести в заблуждение следствие.