В Огайо скончалась старейшая жительница США

Лесси Браун умерла в возрасте 114 лет. Самой старой американкой она стала в мае 2018 года.

В городе Кливленд-Хайтс, штат Огайо, во вторник, 8 января, умерла старейшая жительница США Лесси Браун. Об этом сообщил портал cleveland.com.

Смерть Браун подтвердила ее дочь Верлин Уилсон. Она уточнила, что та умерла примерно в 10.45 утра по местному времени (17.45 по киевскому времени) в своем доме.

Ранее внучка Браун заявила журналистам, что секрет долголетия бабушки - это "сладкий картофель и вера в Бога".

Лесси Браун родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей.

Напомним, в конце декабря 2018 года По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. Самым старым человеком в США она стала в мае 2018 года, когда ей было 113 лет.Напомним, в конце декабря 2018 года в США скончался самый старый американец , а также старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Ему было 112 лет.

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