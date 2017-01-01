Венесуэла подала жалобу на Соединенные Штаты в ВТО

Каракас просит о проведении консультаций с американским правительством в связи с ограничительными действиями Вашингтона в торговле.

Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю. Информация об этом появлась на сайте ВТО во вторник, 8 января.

"Венесуэла заявляет, что определенные законы и положения США, связанные с товарами венесуэльского происхождения, ликвидностью венесуэльского государственного долга, транзакциями в цифровой валюте Венесуэлы и списком специально выделенных граждан и блокированных лиц, противоречит Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами", - говорится в сообщении.

Каракас также обвинил Вашингтон в попытке "экономически изолировать" Венесуэлу."

Ранее Минфин США внес в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны.

Напомним, США обвиняют правительство Венесуэлы в нарушении прав человека и коррупции. Министерство финансов США заморозило счета уже практически 70 венесуэльских чиновников. Американский лидер Дональд Трамп 1 ноября 2018 года распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Трамп ввел меры, связанные с госдолгом Венесуэлы

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