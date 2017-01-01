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Делегация из КНДР тайно ездила в Канаду - СМИ

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В Оттаве состоялись конфиденциальные переговоры с представителями Северной Кореи по вопросу денуклеаризации.
Представители Канады и Северной Кореи тайно встречались в Оттаве
Представители Канады и Северной Кореи тайно встречались в Оттаве
commons.wikimedia.org
Делегация КНДР ездила на секретные переговоры в Оттаву в Канаде в конце сентябре 2018 года. Об этом во вторник, 8 января, сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник в канадском правительстве.
 
По данным собеседника телеканала, переговоры с северокорейцами продолжались два дня. В ходе встречи канадская сторона настаивала на продвижении процесса денуклеаризации и призывала обратить внимание на "серьезные проблемы с правами человека" в Северной Корее.
 
CBC подчеркивает, что канадские дипломаты "приветствуют" личные переговоры, так как это нечастое явление в отношениях с КНДР. При этом пока неизвестно, как удалось организовать указанную встречу.
 
Представитель министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе заявил в комментарии телеканалу, что встреча не является доказательством каких-то "изменений в статусе канадских дипломатических отношений с КНДР".
 
"Хотя недавно начавшийся и продолжающийся межкорейский диалог обнадеживает, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием конкретных действий со стороны Северной Кореи в направлении денуклеаризации", - написал Берубе в электронном письме CBC News.
 
Он подчеркнул, что визит северокорейцев в Оттаву был обговорен с "союзниками" Канады, включая США.
 
Напомним, Канада и КНДР разорвали дипломатические отношения в 2010 году.
 
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находится в Китае с тайным визитом
 
Также стало известно, что американская администрация приступила к поиску места для второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи.

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Теги: Северная Корея, Канада, переговоры, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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