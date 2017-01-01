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Иран обвинил Европу в укрывательстве террористов

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Глава иранского МИД отметил Данию, Нидерланды и Францию в числе европейских стран, которые укрывают террористические группировки.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны Европы укрывают на своей территории представителей террористических группировок. Об этом он написал во вторник, 8 января, в Twitter.

"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя (представителей группировки) Моджахеддин-э халк (Организация моджахедов иранского народа), убившей 12 тысяч иранцев и поддерживавшей преступления Саддама (Хусейна) против иракских курдов, а также других террористов, организовывавших убийства невинных иранцев из Европы", - говорится в сообщении Зарифа.

Он подчеркнул, что "обвинения в адрес Ирана не снимают с Европы ответственности за укрывательство террористов".

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Нидерланды обладают вескими основаниями предполагать, что иранские власти могут быть причастны к покушениям и атакам на территории ЕС. 

Напомним, в июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.

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Теги: Европа, Терроризм, Иран, террористы, МИД
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Источник: korrespondent.net

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