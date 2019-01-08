Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США испытали гиперзвуковые снаряды с палубной установки эсминца - СМИ

Комментариев: 0
ВМС США хотят превратить палубную установку, которой более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет.
Палуба миноносца USS Dewey (архивное фото)
Палуба миноносца USS Dewey (архивное фото)
facebook.com/DDG105
 
Американский эскадренный миноносец USS Dewey в рамках испытаний летом 2018 года выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартной палубной установки. Об этом 8 января сообщило издание USNI News со ссылкой на источники.
 
По имеющимся данным, испытания были проведены ВМС США и Управлением стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года.
 
Отмечается, что они были частью исследований, "чтобы доказать, что ВМС может превратить палубную установку, которой более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".
 
Изначально гиперзвуковые снаряды были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.
 
Как пишет издание, сейчас ВМС США используют эффективную, но дорогостоящую комбинацию из ракет для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет. 
 
Ранее сообщалось, что в США разрабатывают гиперзвуковую маневрирующую ракету с дальностью действия 1,6 тысячи километров.
 
Напомним, летом прошлого года в США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ракеты, ВМС, Военные учения, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь