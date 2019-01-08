США испытали гиперзвуковые снаряды с палубной установки эсминца - СМИ

По имеющимся данным, испытания были проведены ВМС США и Управлением стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года.

Отмечается, что они были частью исследований, "чтобы доказать, что ВМС может превратить палубную установку, которой более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".