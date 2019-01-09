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Япония ждет поддержки от США по договору с Россией

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Токио рассчитывает на поддержку Вашингтона в вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это важно для противодействия Китаю.
Синдзо Абэ и Дональд Трамп на встрече в США в июне 2018 года
Синдзо Абэ и Дональд Трамп на встрече в США в июне 2018 года

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая. Об этом заявил советник главы японского правительства Кацуюки Каваи в ходе лекции в Вашингтоне во вторник, 8 января, сообщает Kyodo.

"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, - отметил Каваи.

По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства.

Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключеню мирного договора.

Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.

Ранее Япония настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

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Теги: Россия, США, Япония, договор, Курильские острова, Курилы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    09.01.2019, 07:24
Оценка:  0
Мыкола
Дурак ты брокер ! Стоит открыть этот ящик Пандоры и посыпется весь мировой послевоенный порядок! Все начнут требовать свою довоенную территорию, а это неминуемо приведет к новым военным конфликтам! Политики тогда и провокаторы будут сидеть в тепле, а простой народ будет расплачиваться своей кровью
BROKER666    09.01.2019, 07:28
Оценка:  -1
BROKER666
ты п0ц или да, расскажи мне ещё что ордынцы не нарушили будапештский меморандум
BROKER666    09.01.2019, 06:41
Оценка:  -1
BROKER666
идиёты, почитайте будапештский меморандум и поймёте, что стоит мирный договор с ордынским каганатом
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