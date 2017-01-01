Лидеры демократов раскритиковали Трампа после обращения к нации

Американского лидера призвали прекратить создавать кризис и остановить "шатдаун" правительства.

Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер в своем совместном выступлении раскритиковали президента США Дональда Трампа сразу после его обращения к нации по поводу необходимости строительства пограничной стены с Мексикой. Об этом в среду, 9 января, сообщает агентство Интерфакс.

"К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного "шатдауна", было полно дезинформации и даже злобы", - заявила Пелоси.

По ее словам, Трамп должен прекратить "держать американский народ в заложниках, должен прекратить создавать кризис и должен вновь открыть правительство".

Шумер раскритиковал американского лидера за то, что тот использовал овальный кабинет в качестве фона для обращения к нации по вопросу строительства пограничной стены.

"Большинство президентов использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях. Этот президент просто использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от беспорядков в его администрации", - заявил лидер демократов в Сенате.

Он добавил, что демократы и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ, однако "символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не 30-футовая стена".

Ранее президент США в телеобращении к народу заявил, что нежелание демократов поддержать выделение средств на строительство стены вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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